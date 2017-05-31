В Баку еще один автобусный маршрут перешел на единую систему оплаты

2017-05-31 00:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Согласно требованию Бакинского транспортного агентства (БТА), с первого июня 2017 года в автобусах маршрутной линии №135, оплата за проезд будет производиться по единой системе оплаты, сообщили во вторник Trend в агентстве.

В связи с этим, с целью своевременного информирования населения, со стороны транспортной компании Xaliq Faiqoğlu, в автобусах маршрутной линии №135 были наклеены объявления.

В связи с переходом на единую систему оплаты, в 23 автобусах маршрутной линии №135 установлены валидаторы.

Также в автобусах обновлены системы видеонаблюдения, которые позволяют контролировать салон автобуса.

Наряду с этим, с целью облегчения для пассажиров приобретения Bakı Kart и пополнения их балансов, вдоль маршрутной линии на шести остановках устанавливаются терминалы MilliÖn. Также на остановки устанавливаются специальное информационные доски БТА.

В настоящее время, в более чем 450 автобусах 17 регулярных и одной экспресс маршрутной линии плата за проезд осуществляется по единой системе оплаты.