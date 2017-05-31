США начали поставки оружия и оборудования сирийским курдам

2017-05-31 01:25 | www.apa.az | 4

Соединенные Штаты начали поставки военной техники, включая огнестрельное оружие и транспортные средства, курдским "Сирийским демократическим силам" (Syrian Democratic Forces, SDF). Как передает АПА, этом подтвердил во вторник РИА Новости представитель министерства обороны США Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон начал поставки вооружений и снаряжения курдским бойцам, которые участвуют в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).

"Я могу подтвердить, что коалиция во главе с США начала поставки оборудования курдским силам SDF…Эти первые поставки состоят из огнестрельного оружия и транспортных средств", — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.