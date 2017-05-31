Смертник подорвал себя у школы в иракском городе Хит

2017-05-31 02:01 | www.trend.az | 4

Смертник подорвал себя в иракском городе Хит, расположенном на западе провинции Анбар в центре страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

В результате взрыва погибли как минимум 13 человек, еще 22 получили ранения.

По имеющейся информации, смертник привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство в центре города, рядом со школой. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ни одна из группировок, действующих в Ираке, не взяла на себя ответственность за нападение.

За минувшие сутки жертвами терактов, устроенных террористической группировкой "Исламское государство", в Ираке стали по меньшей мере 27 человек, свыше ста иракцев получили ранения.