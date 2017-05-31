Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
2017-05-31 01:36 | www.trend.az | 1
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu Adliyesi'nde çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından adliye çalışanları K.E, M.A, S.G, A.A, H.Ç, M.Z.S, U.O, E.Ö, H.I. ve H.U gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA