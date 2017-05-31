Путин отверг обвинения о вмешательстве хакеров из России в выборы на Западе

2017-05-31 03:22 | www.apa.az | 5

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве хакеров из России в избирательные кампании на Западе, заявил, что Россия "этим не занимается".

"Говорят. Кто говорит, на основании чего? Якобы российские хакеры. А, может, и не российские". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Путин в интервью газете Figaro.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "говорил совершенно, на мой взгляд, правильно — а может, это из другой страны, может, кто-то лежа на кровати там что-то придумал, а может кто-то специально вставил какую-то флешку где-то с именем российского какого-то гражданина".

"Все, что угодно. Ведь в этом виртуальном мире все, что угодно, можно наворотить. Россия этим никогда не занимается, нам это и не нужно, нам нет никакого смысла это делать. Какой смысл?", — сказал Путин.