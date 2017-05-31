Президент Ильхам Алиев принял госминистра МИД Саудовской Аравии по вопросам Арабского залива

2017-05-31 03:41 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 мая принял государственного министра МИД Саудовской Аравии по вопросам Арабского залива Тамира бин Субхана ас-Субхана.

Как передает АПА, Тамир бин Субхан ас-Субхан передал главе государства приветствия Служителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль-Сауда и наследного принца.

От их имени Тамир бин Субхан ас-Субхан выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за участие в Арабо-исламско-американском саммите в Эр-Рияде, несмотря на напряженный график и проведение в Азербайджане стране IV Игр исламской солидарности, выразил удовлетворение тем, что в последнее время несколько раз посещал Баку.

Государственный министр МИД Королевства Саудовская Аравия по вопросам Арабского залива отметил, что отношения между двумя странами развиваются по восходящей, и руководители обеих стран придают большое значение их расширению. «Мы хотим, чтобы наши связи, развиваясь, поднялись на уровень стратегического партнерства», – сказал Тамир бин Субхан ас-Субхан, подчеркнув, что они желают, чтобы взаимных визитов высокого уровня, а также поездок между двумя народами стало больше.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, возвратившись с Саммита в Баку, он сказал: то, что свой первый официальный визит президент США Дональд Трамп осуществил в мусульманскую страну – Королевство Саудовская Аравия является свидетельством уважения ко всему мусульманскому миру. Глава государства подчеркнул, что Саммит прошел очень хорошо, и Азербайджан был представлен на этом мероприятии на высоком уровне. Коснувшись проходивших в Баку IV Игр исламской солидарности, президент Ильхам Алиев оценил их как важное событие для укрепления солидарности и единства среди мусульманских стран. Глава государства отметил, что связи между Азербайджаном и Саудовской Аравией успешно развиваются, и выразил уверенность в том, что в дальнейшем они будут развиваться более интенсивно.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Служителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль-Сауда и наследного принца, просил передать и его приветствия Королю Саудовской Аравии и наследному принцу.