Госдеп осудил теракты в Ираке, совершенные террористами ИГ

2017-05-31 03:54 | www.trend.az | 4

США решительно осуждают теракты, совершенные боевиками ИГ, и подтверждают свою приверженность поддержке правительства Ирака в борьбе с этой группировкой, передает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление госдепа США.

"Мы решительно осуждаем недавние варварские атаки, совершенные террористами ИГ в Багдаде. Мы выражаем наши самые глубокие соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление раненых. Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность поддержке правительства и народа Ирака в их борьбе с ИГ", — отмечается в сообщении.

В понедельник вечером заложенное в автомобиль взрывное устройство сработало рядом с магазином мороженого в районе Карада, в результате погибли как минимум 16 человек, ранены 46. Второй взрыв произошел во вторник утром, в центре Багдада у моста перед зданием местного департамента по выдаче пенсий. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 11 человек, ранены 17 человек.

Еще один теракт произошел во вторник днем на автопарковке на севере столицы Ирака, ранения получили три человека. После этого в иракской провинции Анбар смертник устроил взрыв, 13 человек погибли, 22 получили ранения.