В Агдаше перевернулся автомобиль, тяжело ранены трое

2017-05-31 06:30 | www.apa.az | 4

В Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека. Как сообщает местное бюро АПА, авария произошла минувшим вечером на дороге Агдаш-Ляки. Житель села Мамедгасымлы Зардабского района Мамедов Ильхам Эльман оглу 1993 г.р. потерял управление автомобилем марки «ВАЗ 2103», в результате чего автомашина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель, а также его пассажирки - жительницы Зардабского района Байрамова Мехрапа Айхан гызы 1961 г.р. и Мамедова Нурана Новруз гызы 1995 г.р. Пострадавшие с тяжелыми травмами помещены в реанимационное отделение Агдашской районной больницы. Состояние их оценивается как тяжелое.

По факту в Агдашском райотделе полиции ведется расследование.