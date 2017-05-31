Путин: нет никаких доказательств применения Асадом химоружия в Идлибе

2017-05-31 07:07 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких доказательств применения силами президента Сирии Башара Асада химоружия в провинции Идлиб нет. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом Путин заявил в интервью газете Le Figaro

«Согласно известной нам информации, нет никаких доказательств применения химоружия Асадом. Мы уверены, что он этого не делал», — сказал российский лидер.

По словам Путина, бездоказательная дискуссия об использовании химоружия сирийской армией является «средством убеждения мирового сообщества в необходимости продолжения оказания давления на Асада посредством санкций».