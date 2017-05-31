В Гяндже в квартире обнаружен труп женщины

2017-05-31 07:54 | www.apa.az | 4

В центр управления при кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одной из квартир в Кяпязском районе Гянджи за закрытыми дверями находится человек в беспомощном состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС. Они проникли в квартиру и во время осмотра квартиры обнаружили тело Аллахвердиевой Интизар Бахрам гызы (1959 г.р.).