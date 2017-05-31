Президент Узбекистана направил письмо Ильхаму Алиеву

2017-05-31 08:02 | www.apa.az | 3

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев президента Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Как передает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и в Вашем лице братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

В Узбекистане мы хорошо осведомлены и с большим удовлетворением отмечаем проводимые под Вашим руководством значимые реформы в политической, экономической и общественной сферах и предпринимаемые важные меры, способствующие дальнейшему продвижению Азербайджанской Республики по пути процветания и благосостояния, а также растущий авторитет страны на международной арене.

Недавние наши беседы, прошедшие в Эр-Рияде, а также предстоящие официальные встречи в Азербайджане, несомненно, послужат крепким фундаментом для наших отношений и расширят перспективы сотрудничества.

Убежден, что традиционно дружественные и многогранные отношения между нашими странами, основанные на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга, совместными усилиями поднимутся на качественно новый уровень.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу от всей души пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и дальнейшего процветания».