Путин прокомментировал увеличение военных расходов НАТО

2017-05-31 08:06 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин назвал противоречивыми планы НАТО увеличить военные расходы, в то время как сам альянс заявил о желании наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью Le Figaro, передает РИА «Новости».

«На саммите НАТО говорили о том, что НАТО хочет наладить хорошие отношения с Россией. А зачем тогда увеличивать военные расходы? Против кого собрались воевать? Здесь есть некоторые внутренние противоречия», — сказал президент.

Впрочем, отметил Путин, это внутренние дела самого альянса.

«Пускай НАТО разбирается, кому и за что сколько платить, нас это не очень беспокоит. Мы обеспечиваем свою обороноспособность — делаем это надежно, с перспективой на будущее, мы в себе уверены», — добавил глава государства.