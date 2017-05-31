В Агдаше перевернулся автомобиль: Есть тяжело раненые

2017-05-31 08:35 | www.oxu.az | 2

В Агдашском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла минувшим вечером на дороге Агдаш-Ляки.

Житель села Мамедгасымлы Зардабского района Мамедов Ильхам Эльман оглу 1993 г.р. потерял управление автомобилем марки «ВАЗ 2103», в результате чего автомашина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель, а также его пассажирки - жительницы Зардабского района Байрамова Мехрапа Айхан гызы 1961 г.р. и Мамедова Нурана Новруз гызы 1995 г.р. Пострадавшие с тяжелыми травмами помещены в реанимационное отделение Агдашской районной больницы. Состояние их оценивается как тяжелое.

По факту в Агдашском райотделе полиции ведется расследование.

A.M.