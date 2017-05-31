Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам

2017-05-31 08:48 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет агентство AP.

Агентство отмечает, что такое «необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США».

«Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону», – приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. По их данным, только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.

По словам французских чиновников, Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

A.M.