Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам
2017-05-31 08:48 | www.oxu.az | 2
Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую.
Как передает Oxu.Az, об этом пишет агентство AP.
Агентство отмечает, что такое «необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США».
«Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону», – приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. По их данным, только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.
По словам французских чиновников, Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
A.M.