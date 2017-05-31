США начали поставки оружия сирийским курдам

2017-05-31 08:55 | www.oxu.az | 3

США начали поставки оружия и оборудования сирийским курдам из «Сирийских демократических сил» (SDF).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на двух чиновников Пентагона.

По данным одного из военных чиновников, поставки начались в последние 24 часа. Не известно то, каким образом осуществляются поставки.

Ранее военные США сообщали, что они планируют поставить для сирийских курдов боеприпасы, винтовки, бронежилеты, рации, бульдозеры, автомобили и инженерное оборудование.

Пентагон считает «Сирийские демократические силы» важной частью борьбы с террористической группировкой, в особенности при освобождении от боевиков города Ракка, который с 2014 года контролируется ИГИЛ.

A.M.