Изменяются правила увольнения рабочих

2017-05-31 09:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане работники при увольнении будут оповещаться в зависимости от их трудового стажа, а также при выдаче пособия, увольняющемуся работнику, будет учитываться его стаж. Об этом говорится в законопроекте, предусматривающем изменения в Трудовой кодекс.

Согласно нынешнему варианту Трудового кодекса, при уменьшении числа работников или в случае сокращения штатов работодатель, согласно пункту "B" статьи 70 настоящего кодекса, должен официально предупредить работника об его увольнении не менее чем до двух месяцев до увольнения.

По новому законопроекту, при уменьшении числа работников или в случае сокращения штатов, работодатель, при предупреждении об отмене трудового договора увольняемых работников будет учитывать их трудовой стаж.

Согласно законопроекту, в случае сокращения или расторжения контракта, работодатель должен оповестить работника об увольнении:

- за две календарные недели - в случае, если трудовой стаж сотрудника составляет менее одного года;

- за четыре календарные недели - если трудовой стаж составляет от одного до пяти лет;

- за шесть календарных недель - если трудовой стаж составляет от пяти до 10 лет;

- за девять календарных недель - если трудовой стаж составляет свыше 10 лет.

Кроме этого, по нынешнему варианту Трудового кодекса, при отмене трудового договора работникам, по пунктам "a" и "b" статьи 70 Трудового кодекса, выдаются пособия не меньше заработной платы, а также работникам для второго и третьего месяца оплачивается средняя заработная плата со дня их увольнения до их устройства на новую работу.

По новому законопроекту, при выплате пособия будет учитываться трудовой стаж:

- пособие в размере средней заработной платы - в случае, если трудовой стаж сотрудника составляет менее одного года;

- пособие в размере на 1,4 раза больше средней заработной платы - если трудовой стаж составляет от одного до пяти лет;

- пособие в размере на 1,7 раза больше средней заработной платы - если трудовой стаж составляет от пяти до 10 лет;

- пособие в размере на два раза больше средней заработной платы - если трудовой стаж составляет свыше 10 лет.

Согласно новому законопроекту, при выплате работнику пособия вместо оповещения также будет учитываться трудовой стаж. Работодатель выплатив вместо оповещения за две календарные недели пособие в размере на 0,5 раз больше средней заработной платы, вместо оповещения за четыре календарных недели пособие в размере на 0,9 раз больше средней заработной платы, вместо оповещения за шесть календарных недель пособие в размере на 1,4 раза больше средней заработной платы, вместо оповещения за девять календарных недель пособие в размере на 2 раза больше средней заработной платы, сможет расторгнуть контракт.

А по второй части 56 статьи Трудового кодекса, работодатель может расторгнуть контракт, оплатив пособие работнику не менее средней заработной платы вместо оповещения. В этом случае, работникам, чьи договоры расторгнуты в течении срока оповещения, оплата, выплаченная вместо срока оповещения, уменьшается пропорционально прошедшей части срока оповещения.