В Кабуле вблизи от президентского дворца прогремел взрыв: Есть погибшие

2017-05-31 09:24 | www.oxu.az | 3

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

Центральная площадь города оцеплена полицией.

Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News, более 10 человек погибли при взрыве, более сотни пострадали.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.

Н.О.