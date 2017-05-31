Армяне обстреляли села из минометов

2017-05-31 09:30 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 82 (50 снарядов) и 120 (15 снарядов) миллиметровые минометы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Паравакар Иджеванского района и Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Кохнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов.

Позиции Вооруженных сил и населенные пункты Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.

