Путин ответил на вопрос о выборах президента 2018 года

2017-05-31 09:45 | www.oxu.az | 2

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с российской Конституцией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Путин в интервью газете Figaro.

Путин отметил, что пока рано говорить о его участии в выборах. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания не ведется.

Н.О.