Президент Ильхам Алиев: Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ

2017-05-31 09:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан известен в мире как надежный партнер, добывающий и экспортирующий на рынки нефть и газ, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

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