Президент: «Азербайджан известен как надежный партнер»

2017-05-31 09:55 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки. Он отметил, что в этом году на выставке Caspian Oil&Gas собрались 300 компаний.

«Выставка играет неоценимую роль в презентации нефтегазового потенциала Азербайджана. Азербайджан построил с инвесторами надежное партнерство, опирающееся на взаимные интересы. Сейчас для нас приоритет – развитие ненефтяного сектора и мы намерены применить здесь опыт сотрудничества с зарубежными инвесторами», - сказал президент.

«Выявились новые исторические документы, доказывающие, что первая нефтяная скважина была пробурена в 1846 году в Бибиэйбате. В середине прошлого века была добыта первая нефть на море - на Каспии».

Глава государства также отметил роль азербайджанских нефтяников в победе над фашизмом.