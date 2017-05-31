В Азербайджане изменяются правила увольнения работников

2017-05-31 09:53 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане при увольнении работников, в зависимости от трудового стажа, им будут делать предупреждение. В то же время при выдаче пособия по безработице также будет учитываться стаж работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте, предусматривающем новые изменения в Трудовой кодекс.

Согласно действующему варианту Трудового кодекса, при уменьшении числа работников или сокращении штата, до прекращения трудового договора по пункту «B» статьи 70 этого Кодекса необходимо официально известить об этом работника как минимум за 2 месяца.

Согласно новому проекту, в случае уменьшения числа работников или сокращения штата и предупреждении работодателя о прекращении трудового договора будет учитываться стаж работы.

Согласно проекту, при наличии у работника стажа работы до одного года, работодатель должен предупредить его о прекращении трудового договора минимум за 2 календарные недели, при наличии стажа от 1 до 5 лет – минимум за 4 календарные недели, при наличии стажа от 1 года до 10 лет – как минимум за 6 календарных недель, при наличии стажа больше 9 лет – минимум за 9 календарных недель.

Кроме того, согласно действующему варианту Кодекса, если трудовой договор прекращается по пунктам «a» и «b» статьи 70 Трудового кодекса, то работникам выдается пособие при увольнении в размере не меньше средней заработной платы, а со дня увольнения работника до нахождения им новой работы – средняя заработная плата за второй и третий месяцы.

Согласно новому проекту, при выплате пособия по безработице будет учитываться трудовой стаж.

При наличии у работника трудового стажа до 1 года, пособие по безработице будет равняться размеру средней месячной заработной платы, при наличии трудового стажа от 1 до 5 лет – в размере минимум 1,4 заработной платы, при наличии трудового стажа от 5 до 10 лет – в размере минимум 1,4 заработной платы, от 10 лет – в размере минимум 2 заработных плат.

Согласно новому проекту, при совершении работодателем выплаты вместо вынесения предупреждения также будет учитываться рабочий стаж.

Согласно новому проекту, работодатель, с согласия работника, вместо предупреждения минимум за две календарные недели, предусмотренного первой частью 70 статьи, выплатив 0,5 среднемесячной заработной платы, вместо предупреждения минимум за 4 календарные недели – в размере 0,9 заработной платы, вместо предупреждения минимум за 6 календарных недель – в размере 1,4 заработной платы, вместо предупреждения минимум за 9 календарных недель – в размере 2 заработных плат, может расторгнуть трудовой договор.

Согласно второй части статьи 56 Кодекса, работодатель, вместо установленного законом предупреждения, может единовременно выплатить заработную плату в размере не меньше среднемесячной заработной платы, и прекратить трудовой договор.

A.M.

