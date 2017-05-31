Президент: Азербайджан знают как надежного партнера

2017-05-31 10:07 | www.oxu.az | 3

«Проведение этой выставки в Азербайджане – знаменательное событие. Оно показывает, что Азербайджан знают в мире как надежного партнера».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на официальной церемонии открытия в Баку 24-ой Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil&Gas 2017).

Глава государства отметил, что в этой выставке принимают участие представители 300 компаний:

«Первая выставка сыграла важную роль в популяризации нашей страны в мире. Тогда об Азербайджане ничего не знали. Выставка сыграла незаменимую роль в презентации нашего нефтегазового потенциала. Азербайджан наладил взаимовыгодные надежные партнерские связи с инвесторами. Этот прекрасный формат сегодня проявляет себя и в других сферах. Сегодня наш основной приоритет – ненефтяной сектор. Мы стараемся применить наш опыт работы с иностранными партнерами и в ненефтяном секторе».

Н.О.

