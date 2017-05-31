Позиция МИД Кипра служит поощрению агрессивной политики Армении - МИД Азербайджана

2017-05-31 10:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Заявление министра иностранных дел Республики Кипр по нагорно-карабахскому конфликту противоречит обязательствам этой страны, взятым перед международным правом и Хельсинским заключительным актом, способствует поощрению политики агрессии и оккупации Армении против Азербайджана. Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Кипра на встрече с министром обороны Армении.

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