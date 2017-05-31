Минобороны Азербайджана: Армяне подвергли обстрелу наши населенные пункты в различных направлениях фронта

2017-05-31 10:20 | www.apa.az | 3

С вечера 30 до утра 31 мая подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберных пулеметов, в том числе из 82 и 120 мм. минометов позиции азербайджанской армии и ряд населенных пунктов, расположенных в Тертерском, Агдамском и Физулинском направлениях фронта.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Согласно информации, потерь среди личного состава ВС Азербайджана и мирного населения нет.

Вражеский огонь был подавлен ответными мерами со стороны наших подразделений, расположенных на передовой.

Министерство обороны предупреждает, что если подразделения вооруженных сил Армении продолжат подобного рода провокации, Вооруженные силы Азербайджана подвергнут обстрелу находящиеся в глубине обороны врага населенные пункты с применением артиллерийских систем дальнего поражения.