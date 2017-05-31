Минобороны Азербайджана: Армяне подвергли обстрелу жилые объекты

2017-05-31 10:19 | www.oxu.az | 3

Начиная с ночи 30-го мая до утра 31-го мая подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в том числе 82- и 120-мм минометы, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также ряд населенных пунктов на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов фронта.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Потерь среди личного состава Вооруженных сил и гражданского населения нет.

В результате адекватных ответных действий передовых подразделений Вооруженных сил Азербайджана, противник был подавлен.

Министерство обороны предупреждает, что в случае повторения подобной провокация со стороны подразделений вооруженных сил Армении, Вооруженные силы Азербайджана, применяя артиллерийские системы, способные поразить цели на более дальних расстояниях, будут обстреливать населенные пункты в глубине обороны противника.

A.M.