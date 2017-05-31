МИД Азербайджана выразил протест главе МИД Кипра

2017-05-31 10:23 | www.oxu.az | 3

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало высказывания главы МИД Кипра Иоанниса Кусулидеса, который на встрече с министром обороны Армении назвал Карабах исторической территорией армян.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службе МИД Хикмят Гаджиев заявил, что высказывания главы МИД Кипра по поводу армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта находятся в прямом противоречии с обязательствами, который взял на себя Кипр в соответствии с международным правом, Хельсинкским заключительным актом и другими международными документами, и служат пропаганде захватнической и оккупационной политики Армении по отношению к Азербайджану: «Такие высказывания вредят усилиям по урегулированию конфликта путем переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и обеспечению продолжительного мира в регионе».



Также такими высказываниями министр иностранных дел Кипра противоречит сам себе. Хотел бы напомнить, что 26 января этого года, выступая в Постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя комитета министров Совета Европы, Иоаннис Кусулидес категорически заявил, что поддерживает принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств, Кипра.

Из-за необеспечения прозрачности есть определенные вопросы и сомнения в отношении военного сотрудничества между Арменией и Кипром. Надеемся, что Европейский Союз и ОБСЕ, военные аспекты конфликта в связи с этим вопросом будут рассмотрены в рамках соответствующей позиции».

Н.О.

