МИД Азербайджана выразило недовольство министру иностранных дел Кипра

2017-05-31 10:24 | www.apa.az | 3

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал мнения, высказанные министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом на встрече со своим армянским коллегой о нагорно-карабахским регионе Азербайджана.

Х.Гаджиев сказал АПА, что сказанное главой МИД Кипра об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте противоречит международному праву и обязательствам этой страны по Хельсинскому заключительному акту и другим международным документам. Это служит поощрению агрессивной и оккупационной политики Армении против Азербайджана: «Его слова вредят переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и попыткам достижения устойчивого мира в регионе».

Х.Гаджиев сказал, что это мнение не соответствует основанным на нормах и принципах международного права позициям Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы, членом которых является Кипр.

«В Глобальной стратегии Евросоюза на 2016 год говорится: «Основными элементами безопасности Европы являются суверенитет государств, их независимость и территориальная целостность, неприкосновенность границ и мирное урегулирование конфликтов. Эти принципы применяются ко всем странам Евросоюза и всего мира».

Кроме того, такими заявлениями министр иностранных дел Кипра сам себе противоречит. Хотелось бы напомнить, что 26 января текущего года во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в качестве председателя Комитета министров СЕ он заявил, что Кипр решительно поддерживает принципы территориальной целостности, суверенитета и политической независимости государств.

Хотелось бы также отметить, что северный Кипр является территорией, где на протяжении веков тюрки проживали как коренной народ, они имеют право на самоопределение.

В связи с тем, что не обеспечена прозрачность, также появляются некоторые вопросы и сомнения в связи с военным сотрудничеством между Кипром и Арменией. Надеемся, что вопрос будет рассмотрен в рамках соответствующих позиций Евросоюза и ОБСЕ по военным аспектами конфликта», - сказал Х.Гаджиев.