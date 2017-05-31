Президент Ильхам Алиев: «Ведутся работы для продления срока контракта по Азери-Чыраг-Гюнешли»

2017-05-31 10:27 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки. Он отметил, что в первые годы независимости в стране царили хаос и анархия, шла гражданская война, земли были оккупированы.

«В таких условиях Азербайджан не был привлекательным для инвесторов. Однако народ пригласил Гейдара Алиева, выбрал его президентом, после чего страна начала развиваться. В результате сегодня у нас есть финансовые ресурсы, мы независимая страна. Мы вновь видим значение нефтегазовой стратегии Гейдара Алиева. Заключенный в 1994 году Контракт века – исторический документ. Если бы не было этого контракта, не было бы Шахдениз, без нефтегазовых проектов не было бы Южного газового коридора. В этот проект вложен 1 млрд. долларов. Доходы от нефти и газа мы направляем в человеческий капитал».

Президент Ильхам Алиев добавил, что сейчас ведутся работы для продления срока контракта по Азери-Чыраг-Гюнешли. «Мы находимся на заключительном этапе переговоров с иностранными инвесторами. На АЧГ имеются большие залежи ресурсов. Отмечу, что контракт по Шахдениз был заключен на одной из этих выставок».