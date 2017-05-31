Скончалась одна из девушек Джеймса Бонда

2017-05-31 10:29 | www.oxu.az | 3

Британская актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Она известна ролью в одном из фильмов бондианы «Шаровая молния» 1965 года, где её партнёром на съёмочной площадке стал Шон Коннери, передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

О смерти Питерс сообщила официальная страница Джеймса Бонда в «Твиттере».

«Нам грустно слышать, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с её семьёй», - говорится в опубликованном сообщении. Причина смерти не называется.

Питерс стала первой актрисой, которая осмелилась обнажиться в «бондиане». В то время это вызвало ожесточённые споры, и фильму «Шаровая молния» даже хотели присвоить рейтинг Х (к просмотру не допускаются зрители, не достигшие 17 лет, сейчас этот рейтинг переименован в NC-17).

За свою недолгую кинокарьеру Молли Питерс сыграла всего в трёх фильмах, включая «Шаровую молнию», а также приняла участие в двух проектах для телевидения.

A.C.

