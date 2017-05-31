Трамп: «США придают большое значение совместным проектам с Азербайджаном»

2017-05-31 10:33 | www.apa.az | 3

«США поддерживают проект Южный газовый коридор. Америка готова сотрудничать с вами».

Как сообщает АПА, об этом говорится в письме президента США Доналдьда Трампа, адресованном в связи с церемонией открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки.

Д.Трамп сказал, что США придают большое значение совместным проектам с Азербайджаном: «Я поддерживаю развитие Азербайджана, усилия по обеспечению энергетической безопасности».

Американский президент также подчеркнул, что его страна заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: «США хотят мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках минской группы ОБСЕ».