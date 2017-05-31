Российские «Адмирал Эссен» и «Краснодар» обстреляли объекты ИГ в Пальмире

2017-05-31 10:35 | www.apa.az | 3

Находящиеся в акватории Средиземного моря российский фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по объектам «Исламского государства» в районе сирийской Пальмиры.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что все ракеты достигли свои цели. Обстрелу подверглись переброшенная из Ракки тяжелая техника и живая сила террористической организации «Исламское государство». Информация о предстоящих пусках была своевременно направлена в командования США, Турции и Израиля

В Минобороны отметили, что «Краснодар» выполнил стрельбы из подводного положения.

Между тем, Минобороны России отчиталось перед президентом Владимиром Путиным об успешных ракетных ударах по террористам «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президенту РФ доложили об успешных пусках поздним вечером накануне. «Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет «Калибр», произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГ на территории Сирии», — сказал официальный представитель Кремля.

Пуски были произведены фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России. В результаты все цели — укрытия боевиков в районе восточнее Пальмиры — были поражены, заявили в Минобороны. Как сообщалось ранее в среду, обстрелу подверглась в том числе переброшенная из Ракки тяжелая техника.

Отметим, крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» впервые были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии. Ракетный комплекс «Калибр-НК» предназначен для использования сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки УКСК. Из той же установки также могут применяться сверхзвуковые противокорабельные ракеты комплекса «Оникс». Существует версия «Калибр-ПЛ», запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.

В боекомплект «Калибра» входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров, дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров) и противолодочные управляемые ракеты 91РТ.