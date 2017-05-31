Трамп: США придают большое значение совместным проектам с Азербайджаном

2017-05-31 10:40 | www.oxu.az | 3

«США поддерживают проект «Южный газовый коридор». Америка готова сотрудничать с вами».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа, адресованном в связи с церемонией открытия 24-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil&Gas 2017).

Д.Трамп отметил, что США придают большое значение совместным проектам с Азербайджаном:

«Я поддерживаю развитие Азербайджана, усилия по обеспечению энергетической безопасности».

Американский президент также подчеркнул, что его страна заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта:

«США хотят мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках минской группы ОБСЕ».

Н.О.

