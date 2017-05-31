Азербайджан - самое сильное государство в регионе - президент Колумбии (ФОТО)

2017-05-31 10:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - самое сильное государство в регионе, сказал президент Колумбии Хуан Мануэл Сантос Калдерон на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Колумбии.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений между странами, отметили большие перспективы для развития сотрудничества, обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

Глава МИД Азербайджана проинформировал президента Колумбии о переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту.