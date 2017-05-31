Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ из Средиземного моря

2017-05-31 10:47 | www.oxu.az | 3

Российский фрегат и подводная лодка в среду из акватории Средиземного моря осуществили пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по террористам группировки «Исламское государство» в районе Пальмиры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Минобороны России.

«Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели поражены», - сообщили в военном ведомстве РФ.

Пуски четырех крылатых ракет «Калибр» были осуществлены из восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России. В Минобороны РФ заявили, что подводная лодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

Н.О.