Севда Алекперзаде спела «Saçlarına gül düzüm» с американкой – ВИДЕО

2017-05-31 10:53 | www.oxu.az | 3

Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде по случаю 25-летнего юбилея дипломатических отношений между Азербайджаном и США представила проект с американской певицей Габриэллой Стравелли.

Как передает Oxu.Az, в рамках проекта С.Алекперзаде исполняет композицию Рауфа Гаджиева «Saçlarına gül düzüm», а Г.Стравелли - песню «When october goes». Затем американка присоединяется к Севде и вместе с ней начинает петь «Saçlarına gül düzüm» на азербайджанском языке.

Режиссер клипа – Ульвия Кенуль.

Айтен Садыгзаде