Реформы в сфере обеспеченных сделок в Азербайджане расширят доступ бизнеса к финансам - Палата

2017-05-31 10:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Реформы в сфере обеспеченных сделок и создание в Азербайджане реестра движимого имущества расширят малым и средним предприятиям доступ к финансам, сказал в среду заместитель исполнительного директора Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Асим Зульфугаров на региональной конференции на тему "Реформы в сфере обеспеченных сделок: прогресс и проблемы".

По его словам, в настоящее время три из четырех существующих в стране форм обеспечения связаны с недвижимостью. "Принятие движимого имущества в качестве обеспечения по кредитам поможет намного расширить малым и средним предприятиям доступ к финансам. В свою очередь, реестр движимого имущества позволит определить является ли то или иное движимое имущество обеспечением по другому кредиту. Все это пойдет на пользу экономике Азербайджана", - сказал Зульфугаров.

В начале мая Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал закон “Об обременении движимого имущества”. Закон позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита. Он отражает вопросы продажи предмета обременения, распределения полученных при этом доходов, правила регистрации движимого имущества в соответствующем реестре и другие вопросы. В то же время закон предусматривает внедрение с первого декабря 2017 года реестра движимого имущества в Азербайджане.

Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверять, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа. В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Движимое имущество могло и ранее использоваться в качестве предмета залога, однако из-за отсутствия достаточной информации кредитные организации предпочитали не идти на подобный риск, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога.

(Автор: Анвар Мамедов)