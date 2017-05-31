Вице-президент ЕС: «В 2020 году мы ждем поставок газа из Азербайджана»

2017-05-31 10:44 | www.apa.az | 3

«Мы ожидаем, что в 2020 году посредством Южного газового коридора Европа будет получать газ из Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович в своем видеообращении на церемонии открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки.

М.Шефчович сказал, что Южный газовый коридор в будущем может сыграть важную роль в поставке газовых ресурсов Средней Азии в Европу: «Есть много проектов, которые мы можем реализовать вместе. Мы можем сделать многое в связи с вопросами экологии и климата. Увеличение энергетических источников служит интересам потребителей. Все это важно для экономического роста, увеличения числа рабочих мест».