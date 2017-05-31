Хикмет Гаджиев: «Сопредседатели Минской группы 19 июня прибудут в Баку»

2017-05-31 10:45 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова продолжать субстантивные переговоры в направлении урегулирования конфликта.

«Озвученные министром иностранных дел Армении Э.Налбандяном на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ нелепые заявления еще раз показывают, что политика Армении заключается в продолжении основанного на оккупации статус-кво.

Попытки главы МИД Армении представить оккупацию азербайджанских территорий как право на самоопределение могут сравниться только с аннексией Судетской области бывшей Чехословакии фашистской Германией в 1938 году.

Международное сообщество однозначно и решительно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Таким образом международное сообщество дает Армении понять, что никогда не примет возникший в результате оккупации статус-кво. Кроме того, попытки нарушить признанные на международном уровне границы государств неприемлемы.

Чем раньше Армения осознает эту реальность и выведет свои войска с оккупированных азербайджанских земель, тем скорее в регионе будут обеспечены продолжительный мир и безопасность», - отметил Х.Гаджиев.