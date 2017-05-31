В Турции злоумышленники выкачивали нефть из БТД

2017-05-31 11:04 | www.oxu.az | 3

В турецкой провинции Адана выявлен факт хищения нефти из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.

После снижения давления в нефтепроводе было начато расследование, что позволило сотрудникам терминала в Джейхане установить факт хищения.

Злоумышленники выкачивали нефть из БТД посредством вреза в трубопровод в районе Сарычам.

Похищенная нефть была перекачана в автоцистерну, на которой преступники и скрылись с места происшествия. В настоящее время ведется их поиск.

Н.О.