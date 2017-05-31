Президент Азербайджана: «Наши нефтегазовые проекты – основа безопасности, стабильности и развития в регионе»

2017-05-31 10:49 | www.apa.az | 2

«У Азербайджана есть 2,6 триллиона кубометров доказанных запасов газа. Энергетическая безопасность играет важную роль. Энергетическая безопасность – вопрос национальной безопасности нашей страны».

Как передает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии открытия 24-й Международной нефтегазовой выставки.

По его словам, если бы не были созданы исторические нефтегазовые проводы, Азербайджан не смог бы экспортировать свои ресурсы: «Нефтегазовые проекты Азербайджана – основа безопасности, стабильности и развития в регионе. Эти проекты имеют значительное влияние и на отношения между странами. Эти проводы – наше богатство».

Президент отметил, что успешно реализуется второй этап проекта «Шахдениз»: «В «Южный газовый коридор» планируется вложить 40 миллиардов долларов, большая часть этой работы уже сделана. Проект «Шахдениз-2» выполнен на 93 процента, TANAP- на более 70 процентов, ТАР – на 42 процента. Сегодня было проведено очередное заседание Консультативного совета Южного газового коридора. Азербайджан в этом проекте является лидирующей страной. Высокопоставленные лица из Балканских стран, США, Великобритании, Еврокомиссии, которые являются нашими партнерами, приняли участие на заседании Консультативного совета. В принятой декларации была отмечена лидирующая роль Азербайджана».

Глава государства заявил, что диверсификация нефтегазовых поставок имеет большое значение: «Диверсификация маршрутов и источников важна. Что касается источников, Азербайджан является единственным новым источником для европейских стран. Азербайджан является большим и расположенным неподалеку источником. Самое важное, азербайджанское государство имеет сильную волю и финансы. Если бы Азербайджан не вложил инвестиции в 4 проекта в рамках Южного газового коридора, тогда ни один инвестор не вложил бы инвестиции. Экспорт азербайджанского газа в Европу был предметом обсуждения в течение 10 лет, но не дал никаких результатов. В 2012 году между Азербайджаном и Турцией был подписан договор по проекту TANAP, и работа началась. Азербайджан демонстрирует политическую волю и вносит свой вклад в плане финансирования. Южный газовый коридор обеспечит долгосрочное развитие Азербайджана. На очереди проект газового месторождения «Абшерон». Параллельно реализуются проекты Умид, Бабек. Добыча на этих месторождениях ожидается в ближайшие годы. Благодаря созданной инфраструктуре транзитная роль Азербайджана растет. Ресурсы с восточной части Каспия вывозятся на мировой рынок через Азербайджан».