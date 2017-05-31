Руководители СМИ отправились в Нахчыван

2017-05-31 11:01 | www.apa.az | 2

Сегодня начался визит руководителей ряда СМИ в Нахчыванскую АР.





Как сообщает АПА, визит организован Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана. В рамках трехдневного визита делегация из 20 человек ознакомится с деятельностью местных СМИ, посетит культурно-исторические памятники Нахчывана.





Делегация также примет участие на конференции на тему «Роль медиа в пропаганде туристического потенциала Нахчывана».

В состав делегации вошли исполнительный директор фонда Вюгар Сафарли, депутат ММ, главный редактор газеты «Yeni Azərbaycan» Хикмет Бабаоглу, президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы, главный редактор газеты «Xalq» Гасан Гасанов, главный редактор газеты «İki sahil», заместитель председателя Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вюгар Рагимзаде, член Совета прессы, депутат Агиль Аббас, генеральный директор информационного агентства Trend Ильгар Гусейнов, генеральный директор информационного агентства Интерфакс Александр Иванов, главный редактор газеты «Səs» Бахруз Гулиев, главный редактор газеты «Bakı-xəbər» Айдын Гулиев, главный редактор газеты «525-ci qəzet» Рашад Меджид, главный редактор информагентства «Olaylar» Юнус Огуз, Главный редактор газеты «Bizim Yol» Бахаддин Газиев, Заместитель председателя СПА Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты «Xalq cəbhəsi» Эльчин Мирзабейли, главный редактор газеты «Хефте ичи» Севиндж Сеидова, главный редактор газеты «Palitra» Намиг Алиев, главный редактор газеты «Azernews» Севиль Микаилова, специалист по информационным технологиям Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Мирсеид Агаев, корреспондент сайта «Movqe.az» Зульфия Гулиева.

Отметим, в октябре прошлого года Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджана был организован визит руководителей СМИ в Нахчыван.