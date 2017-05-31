Названа дата визита сопредседателей Минской группы в Баку

2017-05-31 11:10 | www.oxu.az | 2

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в рамках очередного визита в регион 19 июня посетят Баку».

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова продолжать субстантивные переговоры по урегулированию конфликта.

Х.Гаджиев подчеркнул, что абсурдные заявления министра иностранных дел Армении Э. Налбалдяна, прозвучавшие на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ, еще раз демонстрируют, что политика Армении заключается в продлении основанного на оккупации статуса-кво.

Н.О.

