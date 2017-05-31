Азербайджанским школьникам рассказали об опасностях в интернете

2017-05-31 11:17 | www.oxu.az | 2

В средней школе №5 Абшеронского района прошел интерактивный урок на тему «Опасности в интернете и способы защиты от них», посвященный 1 Июня – Международному дню защиты детей.

Как передает Oxu.Az, сотрудники департамента маркетинга ООО «Азтелеком» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана дали школьникам подробную информацию на эту тему, рассказали о роли информационных технологий и интернета в повседневной жизни.

Было отмечено, что за счет доступности интернета за короткое время можно легко получить любую информацию в сфере науки, истории, культуры и образования.

Но, к сожалению, иногда возможности интернета используются с отрицательными, неприемлемыми целями. Именно по этой причине в стремительном информационном потоке, создающем широкие возможности для выбора, необходимо защитить пользователя от опасностей интернета, в том числе, вирусных угроз, и, в частности, вредоносного контента, способного оказать отрицательное воздействие на детскую психику.

Затем школьникам дали подробную информацию о защите от ресурсов, пропагандирующих насилие и другую информацию такого рода, рассказали о способах безопасного использования интернета.

На мероприятии, проведенном в форме интерактивного урока, было выслушано мнение школьников.

Отметим, что подобные мероприятия пройдут и в других городах и районах нашей республики.

У.А.

