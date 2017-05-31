ВБ: До 15% малых и средних предприятий в развивающихся странах имеют постоянную кредитную линию

2017-05-31 11:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/- На сегодняшний день всего 14 процентов малых и средних предприятий в развивающихся странах имеют постоянную кредитную линию или ссуду, сказал в среду специалист по глобальным обеспеченным сделкам группы Всемирного банка (ВБ) Мурад Султанов в ходе региональной конференции на тему "Реформы в сфере обеспеченных сделок: прогресс и проблемы" в Баку.

"На сегодняшний день в развивающихся странах насчитывается 400 миллионов малых и средних предприятий. Почти 50 процентов из них являются необслуживаемыми или недостаточно обслуживаемыми и только 14 процентов имеют постоянную ссуду или кредитную линию", - сказал Султанов.

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