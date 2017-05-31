В Азербайджане увеличилось число курящих среди 14-летних подростков

2017-05-31 11:07 | www.apa.az | 2

Исследования показали, что возраст курильщиков в Азербайджане с каждым годом становится все моложе.

Как сообщает АПА, об этом заявила завотделом Согласования проектов Центра общественной медицины и реформ Минздрава Сабина Бабазаде на семинаре для представителей СМИ «Табак – опасность для развития!». По ее словам, если раньше курили в основном 16-17-летние, сегодня уже увеличилось число курящих и среди 14-летних подростков.

По ее словам, это приводит к возникновению многих заболеваний. Вредные компоненты, красители в основном становятся причиной появления рака.

Завотделом сказала, что для предотвращения этого принимаются необходимые меры, проводится просветительская работа.

Завотделом Здоровья населения Тофиг Мусаев сказал, что табачная эпидемия является актуальной во всем мире: «Табакокурение связано с неинфекционными заболеваниями. Сегодня неинфекционные заболевания составляют 60% случаев смерти и заболеваний в мире. В результате этого погибают люди. Страны уделяют большое внимание этой проблеме».