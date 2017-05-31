Умер азербайджанский футболист – ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 11:29 | www.oxu.az | 2

Стали известны некоторые подробности смерти бывшего футболиста Гошгара Сарыева, который умер вчера в селе Ханлыглар Газахского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, Гошгар Сарыев долгие годы выступал за футбольный клуб «Гёязян» и был капитаном этой команды. Из-за проблем с сердцем он был вынужден оставить футбол и работал продавцом в магазине.

Здоровье Гошгара Сарыева с годами все ухудшалось, мешая ему вести полноценную жизнь. Также сообщается, что причиной смерти его родителей тоже стали проблемы с сердцем.

Г.Сарыев был женат и имел двоих детей. Его супруга работала медсестрой.

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В Газахе от сердечного приступа скончался футболист.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 30 мая резко ухудшилось самочувствие жителя села Ханлыглар Сарыева Гошгара Надим оглу 1980 г.р.

Он скончался по дороге в Газахский лечебно-диагностический центр.

Отметим, что Г.Сарыев был игроком ФК «Гёязян».

A.M.