Марош Шевчович: Мы ожидаем азербайджанский газ в 2020 году

2017-05-31 11:35 | www.oxu.az | 2

«Мы ожидаем, что в 2020 году посредством «Южного газового коридора» Европа будет получать газ из Азербайджана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил в своем видеообращении на церемонии открытия 24-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil&Gas 2017).

М.Шефчович отметил, что «Южный газовый коридор» в будущем может сыграть важную роль в поставке газовых ресурсов Средней Азии в Европу:

«Есть много проектов, которые мы можем реализовать вместе. Мы можем сделать многое в связи с вопросами экологии и климата. Увеличение энергетических источников служит интересам потребителей. Все это важно для экономического роста, увеличения числа рабочих мест».

У.А.

