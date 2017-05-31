В Баку полицейский автомобиль столкнулся с Porsche: Есть погибший – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-31 11:39 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о вчерашней аварии в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МВД, 30 мая около 10 часов на улице А.Ягубова в Сабаильском районе столицы житель Баку Ровшан Мамедов на автомобиле марки Porsche врезался в собиравшийся свернуть на автозаправочную станцию автомобиль Fiat-Doblo, управляемый находившимся на службе младшим сержантом пост-патрульной службы Управления полиции Сабаильского района Эмилем Зейналлы. В результате Э.Зейналлы скончался на месте, Р.Мамедов доставлен в больницу.

По факту в Управлении полиции Сабаильского района ведется расследование.

30.05.2017 (13:22)

В Баку возбуждено уголовное дело в связи с аварией, в которую попали сотрудники полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Сабаильском РУП.

По данной информации, по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие продолжается.

13:00

Названо имя полицейского, погибшего в результате сегодняшнего ДТП в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, погибшим водителем автомобиля Fiat Doblo, принадлежавшего пост-патрульной службе, был 25-летний сотрудник полиции Эмиль Зейналлы.

Сообщается, что в автомобиль Fiat Doblo, управляемый Э.Зейналлы, сзади на высокой скорости врезался Porsche. От силы удара сотрудник полиции вылетел наружу, разбив лобовое стекло, и упал на дорогу.

После аварии водитель Porsche был отправлен в больницу.

11:27

В Баку произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Баилово Сабаильского района столицы перед автозаправочной станцией.

Автомобиль Fiat Doblo, принадлежащий Управлению полиции Сабаильского района, столкнулся с Porsche.

Как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района, в результате аварии погиб сотрудник полиции, еще несколько человек ранены.

По факту ведется расследование.

Видео аварии выложил на своей странице пользователь Facebook по имени Орхан Мамедли.

Э.А.