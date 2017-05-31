Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017" (версия 2)
2017-05-31 11:23 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии ХХIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.
Глава государства выступил на мероприятии с речью.
Заместитель помощника госсекретаря США Робин Данниган зачитала приветственное письмо Президента США Дональда Трампа.
Затем было представлено видеообращение вице-президента Европейского союза по энергетике Мароша Шефчовича.
После выступлений Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой.